В Коми остается безопасным от кори регионом

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В Коми не зарегистрирован ни один случай заражения корью. Факты заболевания ранее были подтверждены в 44 регионах России, сообщает РБК. Несмотря на то, что в республике нет заболевших корью, подчищающая вакцинация все же идет.

Отметим, что ни одного зараженного в Коми нет уже с 2015 года.

В Роспотребнадзоре же объяснили, что рост заражения опасным вирусом связан с приездом мигрантов с ближнего зарубежья.

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