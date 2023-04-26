Жительница Сыктывкара погибла из-за кошки

Фото: Нина ЮШКОВА.

Эжвинский районный суд Сыктывкара вынес приговор местному жителю убил мать сожительницы из-за кошки. Он раскаялся в содеянном. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Мужчина находился в квартире с матерью сожительницы. Между ними произошла ссора из-за кошки, женщина просила не трогать ее питомца. Он ударил ее по голове, несчастная упала на пол, после чего злоумышленник сдавил ей шею.

Когда мать сожительницы стала задыхаться, подсудимый положил ее на диван, допил алкоголь и ушел спать. Когда он проснулся, женщина была мертва.

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