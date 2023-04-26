«Менеджер маркетплейса» украл у ухтинки 53 тысячи рублей

Фото: pexels.com

Мошенники под видом менеджера известного маркетплейса похитили у 39-летней жительницы Ухты более 53 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина нашла в сети сайт по предложению дополнительного заработка и оставила заявку. Далее с ухтинкой связался незнакомец. Он представился менеджером интернет-магазина. Собеседник предложил жительнице Коми подзаработать, выполняя задания.

– Суть работы заключалась в том, чтобы выкупать товары у других продавцов и перепродавать их по более высокой стоимости, – отметили в МВД.

Ухтинке пообещали проценты от продаж, и она зарегистрировалась на сайте. Женщина начала оформлять «заказы» и переводить деньги. В общей сложности она лишилась более 53 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники под видом сотрудников «Госуслуг» и банка украли у ухтинки 4,2 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело (подробности)