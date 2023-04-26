Страховые выплаты в Коми превысили 3,6 миллиарда рублей

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Страховые выплаты в Республике Коми составили более 3,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Центробанка.

В 2022 году жители Коми купили более 497 тысяч страховок. За это они заплатили в общей сложности более 5,2 миллиарда рублей.

– Выплаты, которые перечислили страховщики жителям региона, превысили 3,6 млрд рублей, – говорится в сообщении.

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