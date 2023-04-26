В Коми мужчина на авто умышленно сбил полицейского и скрылся

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Ухте 27-летнего местного жителя обвиняют в угрозе применения насилия и применении в отношении полицейского, опасного для жизни и здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел в феврале. Полицейским поступила информация о предполагаемом сбыте наркотиков. Будучи на служебной машине, стражи порядка перегородили проезд выезжающему из леса автомобилю. Четверо правоохранителей выдвинулись навстречу злоумышленнику.

Понимая, что перед ним находятся полицейские, обвиняемый резко нажал на газ. Машина поехала в сторону силовиков. Один из правоохранителей увернулся от несущегося авто. Второй же в результате наезда получил тяжкий вред здоровью. После этого фигурант скрылся. Уголовное дело направили в суд.

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