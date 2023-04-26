Расходы на поддержку экономики Коми в условиях западных санкций обошлись в 7,6 млрд рублей

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В Коми посчитали, во сколько обошлась поддержка экономики в условиях западных санкций. По словам министра экономического развития и промышленности республики Евгения Пономаренко, на эти цели из федерального и республиканского бюджетов было выделено более 7,6 млрд рублей.

Эти средства были направлены на поддержку бизнеса и предпринимательства в виде льгот, субсидий и грантов.

— Льготная аренда, снижение налоговых ставок, прямые финансовые вложения в предприятия через субсидии, гранты и дешевые займы — все эти меры поддержки обошлись бюджету в 7,6 млрд рублей, — передает БНК.

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