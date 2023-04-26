Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика26 апреля 2023 14:07

Расходы на поддержку экономики Коми в условиях западных санкций обошлись в 7,6 млрд рублей

Региональный штаб был сформирован в марте 2022 года
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми посчитали, во сколько обошлась поддержка экономики в условиях западных санкций. По словам министра экономического развития и промышленности республики Евгения Пономаренко, на эти цели из федерального и республиканского бюджетов было выделено более 7,6 млрд рублей.

Эти средства были направлены на поддержку бизнеса и предпринимательства в виде льгот, субсидий и грантов.

— Льготная аренда, снижение налоговых ставок, прямые финансовые вложения в предприятия через субсидии, гранты и дешевые займы — все эти меры поддержки обошлись бюджету в 7,6 млрд рублей, — передает БНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Коми отчитал инспектора ДПС, который указал ему на неправильную парковку (подробности)