Жители двора в Сыктывкаре решили отремонтировать дорогу на собственные деньги

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Жители улицы Морозова в Сыктывкаре самостоятельно привели в порядок единственную дорогу, которая ведет от Автомеханического техникума и колледжа сервиса и связи. Они рассказали, что пытались все решить через администрацию, но получали отписки.

– С начала этого года нам перекрыли единственную нормальный путь, находящийся на территории СКСиС. Поставили железный забор. От администрации мы получаем одни отписки, что у нас есть дорога общего пользования, находящаяся между домами 130, 128, 126, 124, 124/1. Но она в ужаснейшем состоянии, а тротуаров отродясь не было, – рассказали добровольцы.

Жители рассказали, что на вышеупомянутой дороге всегда были огромные ямы и лужи, из-за чего к ним отказываются ездить такси, а пешеходам не пройти. Чтобы изменить ситуацию, они решили облагородить тропу между учебными заведениями за собственные деньги. Сейчас работы уже начались.

– Чтобы можно было пройти от остановки людям и детям, мы начали делать обсыпку в самых труднопроходимых местах, – поделились сыктывкарцы.

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