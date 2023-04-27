Житель Коми получил пятитысячный штраф за оскорбление в соцсети

Фото: архив КП
Жителя Сосногорска привлекли к административной ответственности за неприличный комментарий в социальной сети. Мужчину за его поступок оштрафовали на пять тысяч рублей.
По предоставленным данным, обвиняемый оставил оскорбительный комментарий под фотографией потерпевшего на его личной странице.
Судья его признал виновным и привлек к административной ответственности в виде штрафа. Постановление вступило в законную силу.
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