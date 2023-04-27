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НовостиОбщество27 апреля 2023 5:15

Житель Коми получил пятитысячный штраф за оскорбление в соцсети

Он оставил неприличный комментарий под фотографией потерпевшего
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жителя Сосногорска привлекли к административной ответственности за неприличный комментарий в социальной сети. Мужчину за его поступок оштрафовали на пять тысяч рублей.

По предоставленным данным, обвиняемый оставил оскорбительный комментарий под фотографией потерпевшего на его личной странице.

Судья его признал виновным и привлек к административной ответственности в виде штрафа. Постановление вступило в законную силу.

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