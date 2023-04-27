Жителя Сыктывкара осудили за убийство 18-летней давности

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В Эжвинском районном суде прошел суд над отбывающим пожизненное заключение жителем Сыктывкара, которого обвинили в убийстве 2005 года.

Установлено, что летом 2005 года фигурант уголовного дела не хотел отдавать долг в размере 900 тыс. руб. за купленную квартиру, а поэтому позвал его на берег реки Вычегда. Там он ударил свою жертву кулаком в лицо, а после задушил.

Убедившись, что потерпевший мертв, мужчина погрузил труп в багажник машины, вывез в лес и бросил в яму. После этого он поджег тело потерпевшего. Свою вину фигурант уголовного дела признал полностью. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы плюсом к пожизненному заключению.

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