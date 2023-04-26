В Коми компанию могут оштрафовать из-за упавшего с лестницы слесаря

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Коми ООО «Пермнефтестройсервис» планируют привлечь к административной ответственности из-за упавшего с лестницы слесаря. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в республике.

Инцидент произошел 17 марта. Слесарь осматривал двигатель дизельной электростанции. Мужчина поднялся на три-четыре ступени лестницы. В какой-то момент работник поскользнулся, оступился, потерял равновесие и упал.

В инспекции отметили, что основная причина случившегося – неудовлетворительная организация производства работ. Виновных могут привлечь к административной ответственности. Согласно законодательству, должностным лицам грозит штраф до 25 тысяч рублей, а юридическим – до 130 тысяч.

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