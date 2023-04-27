В Коми на пилораме произошел серьезный пожар

Фото: МЧС Коми

В МЧС Коми сообщили о серьезном пожаре, который произошел в местечке Захаровка Сыктывдинского района, на пилораме. ЧП зарегистрировано 26 апреля.

По предоставленным данным, сообщение о пожаре поступило после полудня. Когда спасатели прибыли на место ЧП, огонь охватил отходы лесопиления на площади 600 кв. м.

Пожарные ликвидировали угрозу распространения пожара на строения рядом. Всего трудились 25 человек. Причины произошедшего устанавливают.

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