В Сыктывкаре пообещали не увольнять сотрудников из-за объединения детсадов

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В Сыктывкаре не планируют увольнять сотрудников из-за реорганизации детских садов №110 и 113. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации

К детсаду №110 присоединят детский сад №113. Такое решение приняли из-за того, что в обоих дошкольных учреждения мало воспитанников. Объединения обещают провести безболезненно для воспитанников и работников. Изменения должны вступить в силу с 1 сентября.

В администрации Сыктывкара заверили, трудовые отношения с сотрудниками останутся прежними. Кроме того, ничего не изменится и для детей. Если кого из работников уволят, этих людей просят обращаться в администрацию для разбирательства, передает БНК.

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Постановление опубликовано на сайте администрации города (подробности)