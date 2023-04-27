В Сыктывкаре домашняя подсадная утка загуляла тайком от своего мужа-селезня

Фото Николая Макарова

В местные Интернет-сообщества с просьбой найти питомца обратился житель столицы Коми. Уточка с подрезанным крылышком сбежала из семьи и разгуливает по городским улицам. Звали е просто: Кря-кря. Её то и дело видят местные, но поймать не могут.

Михаил Чеботарь, владелец пернатой, сообщил, что её совсем недавно привезли из Чебоксар, а дома её ждёт муж селезень, пока она гуляет. Все дома очень переживают за птичку, ведь её могут просто поймать собаки или даже люди на супчик. При поимке уточки просят звонить по номеру: 89041075105. Нашедшего ждёт вознаграждение.

В то же время в комментариях стала появляться информация, что уточку замечали в разных частях города: в районе ж/д вокзала, на Старовского в районе Кооперативного техникума, Карьерная, д. 3.

Если вы видели уточку – придержите и позвоните её семье, селезень очень ждёт гулящую жену.

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