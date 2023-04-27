В Коми стоматолог-хирург может заработать до полумиллиона рублей

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В Коми стоматологу-хирургу готовы заплатить 500 тысяч рублей. О высокооплачиваемой вакансии рассказали специалисты hh.ru.

Будущему работнику предлагают работать в Усинске, ему предоставят жилье, возможность повышения квалификации и даже дополнительное образование за счет стоматологического центра. Также стоматологу предоставят 52-дневный отпуск.

Среди обязанностей, которые будет выполнять будущий стоматолог: имплантация разного уровня сложности, синус-лифтинг, костная пластика, удаление зубов любой сложности. Приветствуются навыки протезирования.

Отметим, что всего за последний месяц в Республике Коми было открыто около 60 вакансий для стоматологов, при этом 20% из них требуются в Усинске. В Коми за этот месяц открылось лишь 4 вакансии для стоматологов (7% от общего числа вакансий для стоматологов в республике), в которых предлагается доход от 100 000 рублей.

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