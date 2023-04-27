С 29 апреля в Коми начинается пожароопасный сезон

Фото: Коми лесопожарный центр.

С 29 апреля в Республике Коми начинается пожароопасный сезон. Постановление подписала Эльмира Ахмеева, первый зампред правительства РК.

Пожароопасный сезон начинается с 29 апреля 2023 года на следующих территориях республики: в Усть-Куломском, Усть-Вымском, Удорском, Троицко-Печорском, Сысольском, Сыктывдинском, Прилузском, Корткеросском, Койгородском, Княжпогостском районах, а также в Сыктывкаре.

На территориях Инты, Печоры, Ухты, Усинска, Вуктыла, Воркуты, а также в Усть-Цилемском, Сосногорском и Ижемском районах пожароопасный сезон начинается с 12 мая 2023 года.

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