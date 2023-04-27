Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 апреля 2023 8:20

В Коми полицейские задержали несовершеннолетнего пьяного угонщика

Молодой человек угнал машину у соседа
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

В Печоре сотрудники ДПС задержали 17-летнего пьяного водителя, который проигнорировал требования об остановке и въехал в сугроб на угнанном автомобиле. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Оказалось, молодой человек угнал машину у соседа по комнате. Когда сосед спал, злоумышленник взял ключи от автомобиля и поехал кататься по городу. Владелец ТС обнаружил пропажу и поспешил обратиться в полицию.

На молодого человека завели административное и уголовное дела. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 29 апреля в Коми начинается пожароопасный сезон (подробнее)