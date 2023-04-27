В Коми полицейские задержали несовершеннолетнего пьяного угонщика

Фото: Нина Юшкова.

В Печоре сотрудники ДПС задержали 17-летнего пьяного водителя, который проигнорировал требования об остановке и въехал в сугроб на угнанном автомобиле. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Оказалось, молодой человек угнал машину у соседа по комнате. Когда сосед спал, злоумышленник взял ключи от автомобиля и поехал кататься по городу. Владелец ТС обнаружил пропажу и поспешил обратиться в полицию.

На молодого человека завели административное и уголовное дела. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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