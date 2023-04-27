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НовостиЭкономика27 апреля 2023 9:20

Стало известно, что чаще всего покупают жители Коми

Данные предоставил Комистат
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В 2022 году жители Коми потратили в магазинах около 189 млрд рублей, что в среднем примерно 259 тысяч рублей на каждого жителя региона. Данные предоставил Комистат.

Наибольшую долю в объеме проданных товаров занимали: дизтопливо (4%), молочные продукты, табачные изделия, бензин (5%), легковые автомобили (6%), мясо, мясные продукты, алкогольная продукция (9%).

К уровню 2021 года объем реализации табачных изделий и пищевых продуктов сократился примерно на 7,5%, непродовольственных товаров - на 9,3%.

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