Мошенники действуют в Коми от имени Роспотребнадзора

Фото: Нина ЮШКОВА.

В Республике Коми продолжаются мошеннические действия в отношении предпринимателей от имени Роспотребнадзора.

Неизвестные представляются сотрудниками надзорного ведомства и заявляют о проведении проверки, а также предлагают получить юридическую помощь и приобрести документы для «уголка потребителя», что якобы гарантирует выдачу «Сертификата соответствия», также положительные результаты проверки при выезде инспектора.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подобные действия носят мошеннический характер. При поступлении подобных телефонных обращений необходимо сразу же обратиться в правоохранительные органы.

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