В Сыктывкаре поймали двух курьеров мошенников, укравших 515 тысяч рублей

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В Сыктывкаре задержали 17-летнего и 18-летнего молодых людей, которые помогали телефонным мошенникам обманом похищать деньги пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Жертвами мошенников стали три сыктывкарки 1940 года рождения. Женщинам звонили неизвестные и представлялись сотрудниками полиции и прокуратуры. Каждой горожанке рассказывали, что якобы их родственники устроили ДТП, и нужны деньги. Чтобы ускорить передачу денег, не отпуская женщин от телефона, злоумышленники отправляли к ним курьеров. Одна сыктывкарка отдала 315 тысяч рублей, а остальные – по 100 тысяч. Позже выяснилось, что с их родственниками все в порядке.

Полицейские задержали подозреваемых, забиравших деньги у пенсионеров. Ими оказались два друга, оба первокурсники техникума.

– Один из молодых людей, 17-летний житель республики, подыскал работу в интернете, а получив дважды процент от незаконной деятельности, рассказал об этом своему 18-летнему приятелю. В ходе допроса фигуранты пояснили, что осознавали, что совершают преступления, но полагали, что об этом никто не узнает, – отметили в МВД.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Согласно законодательству, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

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