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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 8:07

В Коми столкнулись Nissan и «Нива»: пострадал водитель

Авария произошла в Ухте
Источник:kp.ru
Фото: управление ДТП по Коми

Фото: управление ДТП по Коми

В среду, 26 апреля, в Ухте столкнулись Nissan X-Trail и ВАЗ-21213, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 14.20. 45-летний мужчина ехал за рулем Nissan по трассе Сыктывкар – Ухта – Печора. Около дома №10 по Югорскому шоссе водитель решил обогнать машину и врезался в «Ниву», которая поворачивала налево.

В результате ДТП пострадал один человек. 67-летний водитель «Нивы» получил ушиб головы. Госпитализация ему не потребовалась.

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