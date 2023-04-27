В Коми столкнулись Nissan и «Нива»: пострадал водитель

Фото: управление ДТП по Коми

В среду, 26 апреля, в Ухте столкнулись Nissan X-Trail и ВАЗ-21213, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 14.20. 45-летний мужчина ехал за рулем Nissan по трассе Сыктывкар – Ухта – Печора. Около дома №10 по Югорскому шоссе водитель решил обогнать машину и врезался в «Ниву», которая поворачивала налево.

В результате ДТП пострадал один человек. 67-летний водитель «Нивы» получил ушиб головы. Госпитализация ему не потребовалась.

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