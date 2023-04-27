В Коми 39-летний мужчина зарезал свояка и лег спать

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В Усогорске 39-летний мужчина зверски расправился со своим свояком. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, жители поселка сильно поругались и в ходе ссоры один из них взял разбитое горлышко бутылки и вонзил его в шею противника. От тяжелой травмы брат родной сестры умер, а мужчина просто лег спать.

На утро же сельчанин пришел к соседу и попросил позвонить в полицию, заявив, что в его доме лежит труп. Полиции мужчина рассказал, что накануне был еще один человек, а свояка он не убивал, однако запутать следствие убийце так и не удалось.

– Однако в течение нескольких часов правоохранители с учетом допроса свидетелей, наличия крови на одежде, лице и руках хозяина квартиры была установлена причастность мужчины к совершению преступления. В дальнейшем, в ходе расследования уголовного дела и его рассмотрения в суде он признал вину в содеянном, – рассказали в прокуратуре.

Усть-Вымским районным судом ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Сторона защиты оспорила решение, сославшись на чрезмерную суровость наказания. Однако Верховный суд Республики Коми поддержал позицию региональной прокуратуры и оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

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