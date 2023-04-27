Скотомогильнику в Коми хотят найти хозяина

Фото: пресс-служба УФССП по Коми

Скотомогильнику в Прилузском районе Коми планируют найти хозяина. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Скотомогильник находится в Объячево. В настоящее время этот объект не используется.

– Захоронение животных производилось в 2002 году в количестве 104 голов, павших во время пожара, – говорится в сообщении.

Сейчас у скотомогильника нет балансодержателя. Поэтому в марте управление обратилось в правительство Коми. Республиканским властям предложили принять на баланс скотомогильник и рассмотреть вопрос о его ликвидации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бесхозный скотомогильник с сибирской язвой обустроили в Коми (подробности)