Скотомогильнику в Коми хотят найти хозяина

Фото: пресс-служба УФССП по Коми
Скотомогильнику в Прилузском районе Коми планируют найти хозяина. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Скотомогильник находится в Объячево. В настоящее время этот объект не используется.
– Захоронение животных производилось в 2002 году в количестве 104 голов, павших во время пожара, – говорится в сообщении.
Сейчас у скотомогильника нет балансодержателя. Поэтому в марте управление обратилось в правительство Коми. Республиканским властям предложили принять на баланс скотомогильник и рассмотреть вопрос о его ликвидации.
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