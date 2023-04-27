«Отец, мать и сын»: в смертельном пожаре в Коми заживо сгорела целая семья

Фото: СУ СК России по Коми

В Ижемском районе Коми пожар унес жизни троих сельчан. Огонь вспыхнул в деревне Большое Галово в одном из частных домов сегодня, 27 апреля, ночью.

Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили три бездыханных тела. Известно, что погибшими являются члены одной семьи: 55-летний местный жителя, его 62-летняя супруга и их 29-летний сын.

Как сообщили в СУ СК России по Коми, по данному факту начата проверка. По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность электропроводки или электрооборудования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пять секунд – и их нет»: в Коми скорбят по трагически погибшим в страшной аварии четырем мужчинам (подробности)