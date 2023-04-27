Жителям Коми напомнили о сроках весенней охоты в 2023 году

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В Коми установили сроки весенней охоты, а также ограничения по количеству добытых животных. Как сообщили в региональном министерстве природы, с 1 по 10 мая сезон охоты на птиц стартует в Прилузском, Койгородском и Сысольском районах.

Следом, 5 мая, разрешено охотиться и на территории Сыктывдинского, Корткеросского, Усть-Вымского, Княжпогостского, Удорского, Усть-Куломского районов и Сыктывкара. Завершится сезон 14 мая, добавили в министерстве.

Также в ведомстве напомнили, что охота на подсадных уток уже разрешена в Коми.

На самцов глухаря, тетерева на току и вальдшнепа на вечерней тяге можно охотиться в следующие сроки. В Прилузском, Койгородском и Сысольском районах - с 6 по 15 мая. В Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Куломском, Усть-Вымском, Княжпогостском и Удорском районах, а также на территории МО ГО «Сыктывкар» - с 11 по 20 мая. В Троицко-Печорском и Сосногорском районах, а также на территории Ухты и Вуктыла - с 16 по 25 мая, в Усть-Цилемском, Ижемском и в Печорском районах и в Инте - с 19 по 28 мая. В Воркуте и Усинск» - с 24 мая по 2 июня.

- Также напоминаем, что в период весенней охоты разрешено добывать не более 2 гусей и (или) 5 селезней уток за один день охоты. За весь период охоты разрешено добывать не более 1 глухаря и 1 тетерева, при этом на току должно быть не менее 5 особей токующих птиц. Добыча вальдшнепа на день охоты и сезон охоты может вестись без ограничения по количеству, - обратились к охотником в ведомстве.

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