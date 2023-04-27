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НовостиОбщество27 апреля 2023 14:00

В Сыктывкаре закрыт сбор для борющегося с тяжелым заболеванием двухлетнего Вани

О радостной новости сообщила мама мальчика
Источник:kp.ru
Фото из личного архива

Фото из личного архива

В Сыктывкаре завершен сбор средств для двухлетнего Вани. Мальчик страдает синдромом Нескава, частичной атрофией зрительного нерва, а также у ребенка выявлена задержка психомоторного развития. Для лечения и реабилитации Ванечке требовалась крупная сумма денег - более 230 тысяч рублей.

Стало известно, что неравнодушные жители Коми смогли собрать необходимую сумму и теперь сбор средств объявлен завершенным.

- Спасибо за доброе сердце и отзывчивость, за внимание и понимание проблемы. За то, что в сложный для нас момент, не отвернулись и не оказались безразличными. За то, что нашли время и силы вникнуть в проблему и найти решение. У вас истинно золотое сердце и чистая душа. Счастья вам и всех благ, - написала мама Вани Оксана.

Сейчас Ваня уже занимается войта-терапией. По словам Оксаны, курс будет длиться две недели и занятиях не из самых приятных, но ее маленький, но отважный сын держится молодцом.

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