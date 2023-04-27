Жители Коми теряют аккаунты на Госуслугах

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Девять жителей Коми потеряли доступ к своим аккаунтам на Госуслугах. С заявлением о взломе страницы они обратились в полицию.

По данным МВД, двумя жертвами стали пенсионеры. Они получили звонки от неизвестных, которые сообщили им, что на их странице замечена подозрительная активность и вынудили продиктовать им пароль от Госуслуг.

В аналогичную ситуацию попали еще семь жителей Коми: из Ухты, Сосногорского и Княжпогостского районов. Кибермошенники во время телефонной беседы предлагали восстановить пароль к учетной записи и похитили персональные данные, сообщили в МВД по Коми.

Правоохранители рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, установить сложный пароль и двухфакторную аутентификацию.

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