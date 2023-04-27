Житель Коми избил металлической тростью инвалида и сел на три года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усть-Цильме 18-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В ночь на 2 января молодой человек был в гостях у своего знакомого – 60-летнего инвалида третьей группы. Они отмечали наступление нового года. Будучи сильно пьяным, гость подумал, что хозяин украл у него пачку сигарет. Сам же мужчина отрицал это. Юноша начал бить инвалида кулаками и его же металлической тростью.

– Гость нанес потерпевшему не менее 25 ударов, причинив ему множественные травмы головы, туловища и рук, квалифицированные как причинившие тяжкий вред здоровью, – отметили в прокуратуре.

Пострадавшему пришлось лечиться целый месяц. Молодой человек извинился перед мужчиной, навещал его в больнице и передавал продукты. Суд приговорил юношу к трем годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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