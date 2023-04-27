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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 13:09

В Коми женщина подарила таксисту цветы, а тот ее обокрал

Мужчину будут судить
Источник:kp.ru
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Печоре 38-летнего таксиста обвиняют в краже денег из оставленной в салоне автомобиля дамской сумочки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Вечером 29 марта таксист подвозил пассажирку, которая слегка выпила. Когда они прибыли к месту назначения, женщина решила отблагодарить водителя и подарила ему цветы. При этом она забыла на заднем сиденье свою сумочку.

– Обнаруживший забытые вещи таксист на телефонные звонки не отвечал, попыток найти хозяйку не предпринимал, а обнаруженные в дамской сумочке деньги присвоил, – отметили в прокуратуре.

Женщина обратилась в полицию. Через несколько дней правоохранители нашли таксиста. Водитель вернул сумочку и возместил ущерб. Уголовное дело направили в суд.

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