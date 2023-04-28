На ряде дорога в Сыктывкаре выявили дефекты

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили о том, что в Сыктывкаре проходит плановая инспекция дорог. По предоставленным данным, комиссия проинспектировала ряд улиц с гарантией и нашла дефекты.

Речь идет об улицах Малышева, Оплеснина, Печорской, Старовского, Колхозной с гарантией на пять лет, а также о Малой объездной дороге, где гарантия на основание дороги составляет восемь лет, а на средний и нижний слои – семь.

На дорогах были выявлены и зафиксированы дефекты. По завершении акты направят подрядчикам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Скотомогильнику в Коми хотят найти хозяина (подробнее)