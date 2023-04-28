Мэр Инты объяснил причину объединения школ

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Глава администрации Инты Владимир Киселев объяснил в эфире телеканала «Юрган» причину объединения школ и детских садов в муниципалитете. По его словам, в 2023 году в частности закончат слияние гимназии №3 и школы №9. По словам Киселева, причина такого решения в оттоке населения.

Мэр пояснил, что учащиеся вышеупомянутых общеобразовательных учреждений будут учиться в новом формате с 1 сентября. Школьники при этом будут учиться в одну смену, а учителя сохранят свои рабочие места.

Также он прокомментировал, что в Инте реорганизуют и детские сады. В настоящий момент объединили уже два, однако дети продолжат ходить в свои группы, сократить планируют только число управленческого персонала.

— У Инты нет своих собственных денежных средств, чтобы столько добавлять, чтобы содержать полупустые [объекты], — отметил Владимир Киселев.

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