«Бриллианты, роскошь и роль аниматора»: уроженка Коми Оксана Самойлова отметила своё 35-летие

Фото с личной страницы Оксаны Самойловой

Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, фотомодель и уроженка Ухты, отметила своё 35-летие. В этот день она ещё празднует день рождения своей младшей дочери - Майи.

Оксана сняла смешной сторис, что «ожидание» от праздника - это бриллианты, шампусик, бенто-торт, шары и все светские прелести, а «реальность» - это аниматор утренника дочки в непонятном костюме, похожем на енота. Но к вечеру звезда все-таки отправилась в свет праздновать своё торжество вместе со своей семье. На видео она идёт в блестящем платье, а рядом дочка Майя точно в таком же наряде.

Пожелаем нашей Оксане бесконечной любви, семейной гармонии и крепкого здоровья! Всех благ!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Джиган и Оксана Самойлова из Коми снова вместе

Видимо, им все-таки удалось сохранить семью (подробности)