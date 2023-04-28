В Сыктывкаре установят дополнительные урны

Фото: архив КП

В мэрии Сыктывкара сообщили, что с 28 апреля в городе начнут расставлять дополнительные урны. Просьбу горожан увеличить в три раза их количество передал в дело руководитель администрации Владимир Голдин.

Планируется установить урны на перекрестках и в местах массового пребывания горожан. Также в муниципалитете намерены поставить новые скамейки и мусорные корзины от улицы Коммунистической от Старовского до Морозова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителям Коми напомнили о сроках весенней охоты в 2023 году (подробнее)