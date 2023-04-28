Жители Коми рассказали, за что любят свою работу

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Эксперты платформы по поиску сотрудников и работы hh.ru узнали, за что любят свою работу жители Коми.

В ТОП вошли следующие факторы: достойная зарплата, график работы и удаленка - это любит свою работу каждый второй житель Коми (55%). Комфортные условия труда и хорошие отношения с начальством немаловажны для жителей региона - их отметили 49% и 45% соответственно.

44% опрошенных ценят свою работу за стабильность, а каждый пятый житель Коми (26%) любит свою работу за то, что она приносит признание. Ещё 11% респондентов привязаны к своей работе, потому что их не заставляют соблюдать дресс-код. Нематериальные бонусы и соцпакет радуют 19% местных жителей.

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