За неделю в Коми подешевели яйца, молоко, овощи и мясо

Фото: Нина ЮШКОВА.

Комистат предоставил актуальные данные об изменении цен на продукты в Коми.

За прошлую неделю подешевели куриные яйца (0,8%), молоко стерилизованное (1,5%), морковь (2,3%), мясо кур (2,8%), картофель, сосиски и сардельки (3,2%), черный чай (3,5%), огурцы (3,8%), подсолнечное масло (4.3%) и помидоры (5%).

Отмечен рост цен на репчатый лук (2,1%), яблоки (2,2%), сыры твердые, полутвердые и мягкие (2,7%), колбасу полукопченую и варено-копченую (3,2%), капусту белокочанную (3,4%), колбасу вареную (5,8%) и бананы (9%).

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