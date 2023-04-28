На дорогах Коми зафиксирован рост травматизма детей

Фото: Pixabay.

В Комитете Госсовета Коми на совещании озвучили негативные тенденции на дорогах республики, связанные с детским травматизмом.

Вчера, 27 апреля, в ходе совещания обсуждались вопросы организации безопасности дорожного движения.

Согласно данным ГИБДД по Республике Коми, в республике зарегистрирован рост аварий с участием несовершеннолетних. С начала текущего года в республике он составил 75%. За аналогичный период прошлого года данный показатель был значительно ниже - 12 против 21. Число травмированных возросло на 40%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За неделю в Коми подешевели яйца, молоко, овощи и мясо (подробнее)