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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 8:50

На дорогах Коми зафиксирован рост травматизма детей

Число травмированных возросло на 40%
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Комитете Госсовета Коми на совещании озвучили негативные тенденции на дорогах республики, связанные с детским травматизмом.

Вчера, 27 апреля, в ходе совещания обсуждались вопросы организации безопасности дорожного движения.

Согласно данным ГИБДД по Республике Коми, в республике зарегистрирован рост аварий с участием несовершеннолетних. С начала текущего года в республике он составил 75%. За аналогичный период прошлого года данный показатель был значительно ниже - 12 против 21. Число травмированных возросло на 40%.

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