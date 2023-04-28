В Коми мужчина умер после драки в баре

Фото: Нина ЮШКОВА.

Суд вынес приговор 24-летнему местному жителю, по вине которого погиб мужчина. Инцидент произошел в одном из баров Удорского района 8 октября прошлого года, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Между подсудимым и 38-летним нетрезвым мужчиной произошла ссора, в ходе которой один толкнул другого, и тот упал на пол и ударился головой. После этого нападавший ударил потерпевшего кулаком в нос. Мужчина скончался до приезда врачей.

Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к 1 году и 3 месяцам ограничения свободы, а также взыскал в пользу отца погибшего полмиллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На дорогах Коми зафиксирован рост травматизма детей (подробнее)