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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 9:20

В Коми мужчина умер после драки в баре

Суд вынес приговор
Источник:kp.ru
Фото: Нина ЮШКОВА.

Фото: Нина ЮШКОВА.

Суд вынес приговор 24-летнему местному жителю, по вине которого погиб мужчина. Инцидент произошел в одном из баров Удорского района 8 октября прошлого года, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Между подсудимым и 38-летним нетрезвым мужчиной произошла ссора, в ходе которой один толкнул другого, и тот упал на пол и ударился головой. После этого нападавший ударил потерпевшего кулаком в нос. Мужчина скончался до приезда врачей.

Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к 1 году и 3 месяцам ограничения свободы, а также взыскал в пользу отца погибшего полмиллиона рублей.

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