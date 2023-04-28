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НовостиОбщество28 апреля 2023 9:50

Жителя Сыктывкара оштрафовали за неудачный розыгрыш директора техникума

Его действия посчитали покушением на мошенничество
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Сыктывкаре суд оштрафовал на 150 тысяч рублей бывшего сотрудника лесопромышленного техникума, обвиняемого в покушении на хищение обманом чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

В 2019 году мужчина предложил знакомому разыграть директора учебного заведения. Тот должен был встретиться с ним, представиться сотрудником ОБЭП и сообщить, якобы его собираются привлечь к ответственности. Фигурант уголовного дела передал ему папку с конвертом, в котором находилось требование о переводе на карту 450 тысяч рублей.

Мужчина пришел в кабинет, отдал директору конверт и сообщил и нарушениях с ее стороны. Директор обратилась в правоохранительные органы.

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