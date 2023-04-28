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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 10:20

В Сыктывкаре мужчина получил тяжелое ранение за то, что подпевал в баре

Его экстренно доставили в больницу
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Эжвинский районный суд Сыктывкара вынес приговор местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом мужчину в баре. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, сообщает «КомиОнлайн».

В одном из баров между подсудимым и пострадавшим произошел конфликт, они вышли поговорить на улицу. Через некоторое время злоумышленник достал из кармана нож и ударил им оппонента.

Потерпевший рассказал, что в баре услышал любимую песню и начал подпевать. Стоявший рядом подсудимый жестами попросил его замолчать, на что мужчина в ответ подошел к нему и сказал, что он не прав. Они вышли на улицу, и во время разговора потерпевший почувствовал резкую боль в области живота и упал на землю. Его экстренно доставили в больницу.

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