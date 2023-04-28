В Сыктывкаре мужчина ударил собутыльницу стулом по голове

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Сыктывкаре ранее судимого мужчину 1987 года рождения подозревают в причинении телесных повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась сыктывкарка 1983 года рождения. Женщина рассказала, что приятель ее избил. Поэтому пострадавшей пришлось уйти из комнаты общежития, в которой она жила. Выяснилось, что сыктывкарка выпивала с приятелем, и между ними возник конфликт. Мужчина ударил женщину стулом по голове.

– В этот момент на шум в комнату вошла соседка. Женщины вместе ушли из комнаты, так как нетрезвый мужчина продолжал вести себя агрессивно, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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