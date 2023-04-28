В Сыктывкаре на 1 и 9 мая перекроют часть дорог

Автор фото: Веленгурин Владимир
В Сыктывкаре на праздники перекроют часть дорог. Об этом предупредила городская мэрия. В администрации опубликовали список парковок, которые будут доступны для автовладельцев.
Всего будет организовано семь стоянок для машин.
Так, на период мероприятий, посвященных Первомаю и Дню Великой Победы, сыктывкарцам предложены следующие места парковки транспорта:
- парковка в районе дома № 121А по улице Первомайской;
- парковка в районе дома № 50 по улице Куратова;
- парковка в районе дома № 62 по улице Первомайской (ТЦ «Торговый двор»);
- парковка в районе дома № 68 по улице Первомайской;
- парковка в районе дома № 20 по улице Пушкина;
- парковка в районе дома № 78 по улице Первомайской;
- парковка в районе Центрального стадиона.
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