В Сыктывкаре на 1 и 9 мая перекроют часть дорог

Автор фото: Веленгурин Владимир

В Сыктывкаре на праздники перекроют часть дорог. Об этом предупредила городская мэрия. В администрации опубликовали список парковок, которые будут доступны для автовладельцев.

Всего будет организовано семь стоянок для машин.

Так, на период мероприятий, посвященных Первомаю и Дню Великой Победы, сыктывкарцам предложены следующие места парковки транспорта:

- парковка в районе дома № 121А по улице Первомайской;

- парковка в районе дома № 50 по улице Куратова;

- парковка в районе дома № 62 по улице Первомайской (ТЦ «Торговый двор»);

- парковка в районе дома № 68 по улице Первомайской;

- парковка в районе дома № 20 по улице Пушкина;

- парковка в районе дома № 78 по улице Первомайской;

- парковка в районе Центрального стадиона.

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