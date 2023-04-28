В ДТП с тремя авто возле ТРЦ в Сыктывкаре пострадала 22-летняя девушка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 27 апреля, на парковке ТЦ «Макси» в Сыктывкаре столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадала 22-летняя девушка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 14.10. 42-летний мужчина ехал за рулем Volkswagen Jetta по парковке со стороны Октябрьского проспекта в сторону здания ТРЦ. Водитель не уступил дорогу и врезался в Ford Focus. Эта машина двигалась со стороны улицы Ветеранов в сторону Петрозаводской. После этого Volkswagen врезался в «Ладу».

В результате ДТП пострадала 22-летняя девушка, находившаяся за рулем отечественного авто. Она получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

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