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НовостиОбщество28 апреля 2023 9:25

В упаковке семян в Сыктывкаре обнаружили карантинных вредителей

Речь идет о двух видах амброзии
Источник:kp.ru
Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

В семенах в мелкогабаритной упаковке, купленных в магазинах Сыктывкара, обнаружили карантинных вредителей. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сыктывкарка купила семена и сдала их на экспертизу. В трех пакетах семян моркови и петрушки обнаружили жизнеспособные семена амброзии многолетней и амброзии полыннолистной. В Россельхознадзоре подчеркнули, что это карантинные вредные растения. Продавать, хранить и сажать их запрещено. Магазинам, торгующим семенами, выдали предостережения.

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