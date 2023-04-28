В упаковке семян в Сыктывкаре обнаружили карантинных вредителей

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В семенах в мелкогабаритной упаковке, купленных в магазинах Сыктывкара, обнаружили карантинных вредителей. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сыктывкарка купила семена и сдала их на экспертизу. В трех пакетах семян моркови и петрушки обнаружили жизнеспособные семена амброзии многолетней и амброзии полыннолистной. В Россельхознадзоре подчеркнули, что это карантинные вредные растения. Продавать, хранить и сажать их запрещено. Магазинам, торгующим семенами, выдали предостережения.

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