В Коми спасли провалившегося в сугроб 33-летнего мужчину

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В Печоре спасатели достали из сугроба 33-летнего мужчину. Нетрезвый горожанин ушел из дома на лыжную базу и провалился в снег. Поняв, что самостоятельно из сугроба он вылезти не может, мужчина позвонил матери и попросил вызвать спасателей.

К счастью, обморозиться печорец не успел, несмотря на то, что на руках у него не было перчаток, а ботинки и вовсе упали.

- Мужчина провалился в растаявший снег по пояс и не двигался. Тем не менее обморозиться он не успел, его эвакуировали с помощью веревок и носилок и передали врачам скорой помощи, - передает «Комиинформ» со ссылкой на «СпасКоми».

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