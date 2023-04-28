В Коми оставили под стражей женщину, которая пыталась поджечь военкомат

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Жительницу Усинска, обвиняемую в попытке поджечь военкомат, оставили под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в апреле. Женщина пыталась осуществить поджог входной двери военкомата с использованием зажигательных смесей. Обвиняемую заключили под стражу до 10 июня 2023 года.

Адвокат обжаловал это решение. Однако Верховный суд Коми оставил в силе постановление Усинского городского суда.

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