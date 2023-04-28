Жительнице Коми пересчитали плату за ЖКХ на 15 тысяч рублей

Фото: Pixabay

Жительнице воркутинского общежития пересчитали плату за водоснабжение и водоотведение более чем на 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Коми.

По ошибке с мая 2017 по ноябрь 2022 года воркутинке не предъявляли плату за водоотведение горячей воды. Всю сумму начислили в квитанции за декабрь 2022 года. Жительница Заполярья обратилась в Госжилинспекцию, чтобы оспорить это начисление.

– Было установлено, что сам факт доначисления платы за водоотведение правомерен, – говорится в сообщении.

Однако при этом необоснованно применялся норматив для многоквартирных домов – 2,83 кубометра. Дом же, в котором живет воркутинка, имеет статус общежития. В таком жилье норматив составляет 0,9 кубометра. С июля 2021 года по январь 2023 года начисление платы за холодную воду также производилось с применением норматива для многоквартирных домов. Госжилинспекция потребовала привести расчеты в соответствие с законом.

– В квитанции за март 2023 года был отражен перерасчет платы в сторону уменьшения на сумму 15433,12 рубля, – отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми 16 тысяч семей получили субсидию на оплату услуг ЖКХ

Средний размер этой выплаты составляет 3 860 рублей в месяц (подробности)