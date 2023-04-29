В сгоревшем доме в Сыктывкаре обнаружен труп мужчины

Фото: МЧС по Коми

В Сыктывкаре смертельный пожар унес жизнь мужчины. Возгорание произошло в доме по улице Невельской дивизии, д. 28 накануне, 28 апреля. По словам очевидцев, огонь был очень сильным, а на месте работали десятки пожарных.

Как сообщили в МЧС по Коми, на пепелище деревяшки обнаружен труп. Погибшим является местный житель.

По факту трагедии начата проверка. Устанавливается вся картина ЧП и причины пожара.

- На месте пожара был обнаружен погибший мужчина. В ликвидации пожара задействованы 9 единиц техники и 27 человек. Причины возникновения пожара устанавливаются дознавателями Государственного пожарного надзора, - сообщили в ведомстве.

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