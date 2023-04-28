В Сыктывкаре включат фонтаны

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В Сыктывкаре постепенно начнут включаться все фонтаны. Об этом сообщили в городской мэрии.

Так, первый фонтан забил накануне, 28 апреля, у администрации города. Уже сегодня будут подключены еще три - у ТЦ «Детский мир», на Театральной площади и в сквере за Стефановской площадью.

Остальные же фонтаны будут включены до 1 мая, говорится в постановлении мэрии.

Добавим, что в 2022 году сезон фонтанов длился с 1 мая по 3 октября. В 2021-ом запустили фонтаны также с 1 мая, но частями: сначала у мэрии, потом на Стефановской площади, следом на Театральной площади и у «Детского мира». В 2020-м наоборот, заработали они только в середине мая, так как сроки открытия сдвинули из-за санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

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