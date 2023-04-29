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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 8:00

В Сыктывкаре под колесами авто оказался дедушка с двухлетней внучкой

Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу с колсякой
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Коми

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре двухлетняя девочка оказалась в больнице после наезда на нее и ее дедушку автомобиля. О ДТП рассказали в республиканской Госавтоинспекции. У малышки диагностирована травма головы.

Известно, что ребенок был вместе с дедушкой, который вез ее в коляске. На перекрестке улиц Оплеснина и Старовского на них наехал 60-летний мужчина за рулем «Рено Меган».

По данному факту начато разбирательство.

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