В Сыктывкаре под колесами авто оказался дедушка с двухлетней внучкой

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре двухлетняя девочка оказалась в больнице после наезда на нее и ее дедушку автомобиля. О ДТП рассказали в республиканской Госавтоинспекции. У малышки диагностирована травма головы.

Известно, что ребенок был вместе с дедушкой, который вез ее в коляске. На перекрестке улиц Оплеснина и Старовского на них наехал 60-летний мужчина за рулем «Рено Меган».

По данному факту начато разбирательство.

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