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НовостиОбщество29 апреля 2023 10:00

Жителям Коми пенсию наличными будет выдавать только «Почта России»

Поправки вступают в силу 1 мая
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В России наличными пенсию смогут выдавать только сотрудники «Почты России». Такие поправки в закон вступают в силу уже 1 мая.

Ранее деньги на дом могли доставлять не только почтальоны, но и специализирующие на этом организации. Как правило, они представляли банки. Однако спросом такие услуги почти не пользовались и было решено полностью передать их «Почте России».

Отмечается, что никаких заявлений для доставки пенсий на дом писать не нужно, правила вступят в силу автоматически.

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