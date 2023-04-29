Жителям Коми пенсию наличными будет выдавать только «Почта России»

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В России наличными пенсию смогут выдавать только сотрудники «Почты России». Такие поправки в закон вступают в силу уже 1 мая.
Ранее деньги на дом могли доставлять не только почтальоны, но и специализирующие на этом организации. Как правило, они представляли банки. Однако спросом такие услуги почти не пользовались и было решено полностью передать их «Почте России».
Отмечается, что никаких заявлений для доставки пенсий на дом писать не нужно, правила вступят в силу автоматически.
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