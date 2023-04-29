«Время не лечит»: в Коми скорбят по трагически умершему младенцу

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В Печоре скорбят по умершему Диме Л., которому сегодня могло исполниться три года, однако мальчик скончался в 2021 году. Несмотря на то, что прошло уже два года с момента гибели малыша, его мама Оксана признается, что раны не затягиваются и легче совсем не становится.

— Сегодня мы могли бы праздновать его третий день рождения. Спи спокойно, сыночек-ангелочек. «Время не лечит», — написала Оксана.

Десятки горожан разделяют горе женщины и приносят свои соболезнования.

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